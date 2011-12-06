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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 10:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日(II)

**经济参考报**

--针对部分企业以云计算为名行圈地之实,专家表示,发展云计算要加强宏观规划布局,当前起步阶段首先要完善云计算生态链建设,探索商业模式,推进云计算应用,而不是把云计算当作圈钱圈地的工具.

--京都天华会计师事务所发布报告显示,随着成本上升,全球食品饮料行业或将迎来新一轮的整合热潮,全球五分之一的食品饮料业生产商正在寻求并购机遇,以期通过扩大规模提高企业利润.

**证券时报**

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)近日推出账户钯金新品种,成为国内唯一一家拥有金银铂钯四大账户贵金属交易品种的商业银行.

--据悉,海通证券(600837.SS)H股国际配售已经获得1倍的超额认购.董事长王开国预计,公司今年盈利将超去年,明年计划通过参与行业并购以进一步推进旗下香港子公司海通国际的海外扩张战略.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽

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