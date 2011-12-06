《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日(II)

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
**经济参考报**
--针对部分企业以云计算为名行圈地之实,专家表示,发展云计算要加强宏观规划布局,当前起步阶段首先要完善云计算生态链建设,探索商业模式,推进云计算应用,而不是把云计算当作圈钱圈地的工具.
--京都天华会计师事务所发布报告显示,随着成本上升,全球食品饮料行业或将迎来新一轮的整合热潮,全球五分之一的食品饮料业生产商正在寻求并购机遇,以期通过扩大规模提高企业利润.
**证券时报**
--工商银行(601398.SS)(1398.HK)近日推出账户钯金新品种,成为国内唯一一家拥有金银铂钯四大账户贵金属交易品种的商业银行.
--据悉,海通证券(600837.SS)H股国际配售已经获得1倍的超额认购.董事长王开国预计,公司今年盈利将超去年,明年计划通过参与行业并购以进一步推进旗下香港子公司海通国际的海外扩张战略.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过