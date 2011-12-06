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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:39 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元陷入盘整,静候澳洲央行利率决定

路透悉尼/惠灵顿12月6日电---澳元和新西兰元周二陷入盘整,静候澳洲央行的利率决定.在标准普尔警告可能同时调降多个欧元区国家评级後,澳元和新西兰元对此表现出韧性.

澳元兑美元AUD=D4报1.0238,低於纽约尾段的1.0279,隔夜一度升至1.0305.澳元自11月23日触及0.9664的低位以来,已累计扬升6%.当前支撑位料在1.0185,阻力位在1.0325附近.

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