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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:48 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索上升,因菲律宾CPI数据低於预期

0130GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上升,因新公布的菲律宾通胀数据低於预期.

菲律宾统计局公布,11月通胀年增率为4.8%,低於10月的5.2%,亦低於市场预估的5.0%.

菲律宾央行总裁泰谭柯周一表示,若该国经济增速进一步放缓且通胀前景可控,则央行准备在明年放松货币政策,或者下调利率,或者下调银行存款准备金率,亦或双管齐下.[ID:nCN1262400]

美元/菲律宾披索升0.3%至43.39,本地市场开盘报43.30.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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