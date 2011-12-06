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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 09:56 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下跌,标普警告调降欧元区评级打击信心

路透吉隆坡12月6日电---美国谷物期货周二下跌,延续上日跌势.值欧洲领导人竭力阻止欧债危机蔓延之际,标准普尔警告称,可能调降15个欧元区国家的信用评级.

芝加哥期货交易所(CBOT) 12月小麦合约WZ1下滑0.79%,报每蒲式耳5.94美元.

12月玉米合约CZ1微跌0.13%至每蒲式耳5.79-1/2美元.玉米期货已连续四个交易日走低,为11月以来最长的下跌期.

1月大豆合约Sc1几无变动,报每蒲式耳11.27美元.该合约周一下挫0.8%,录得逾一周来最大单日跌幅.

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