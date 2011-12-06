卢比贬值将印度拖向危机深渊

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买12月5日电---如果印度不能终止卢比跌势，该国可能要面对数十年来最严重的金融危机；印度央行难于抉择如何最大限度地使用有限的外汇储备，稳定外国投资者信心。

如果印度央行过於保守，可能加剧外资的不满，贸易逆差导致印度高度依赖外国投资。

如果印度央行积极干预汇市，又可能招来滥用外汇储备的指责，因问题来源是欧洲债务危机，本就不受印度控制。

与大多数亚洲国家不同，印度近几年拥有大量经常帐和财政赤字。这意味着该国必须吸引足够多的外国资金以弥补赤字，卢比贬值则会意味着融资成本更高。

这对印度来说是个长期问题。目前的情况如此令人担忧的原因是，印度同时面对较大的内部和外部经济威胁。增长放缓，通胀高企，政治瘫痪妨碍国内改革。

印度央行开始谨慎支撑卢比，但是其3,000亿美元储备不见得都能使用。

欧洲是最大的外部担忧。随着欧洲各银行去杠杆化，投资资金从印度市场流出。如果欧洲债务问题恶化，印度面临的国际收支危机将不亚於1991年，当时卢比被迫大幅贬值。

过去四个月卢比贬值16%，上周全球六大央行联手降低美元融资成本提振卢比反弹，结束连续四周的下跌。

不过分析师广泛预计卢比将重拾跌势。周一卢比兑美元报51.26卢比。

“欧元区危机恶化将导致卢比首当其冲，”Bank of Baroda首席经济学家Rupa Rege Nitsure称。

如果欧洲危机恶化，印度贸易赤字将更加快速的扩大，吸引外资的难度将更大。

“风险偏好将大幅走低，货币危机将逐步演变为贸易收支危机，”Nitsure认为。

对印度的担忧与对欧洲的担忧同步上升。瑞银集团11月29日召开客户电话会议讨论印度问题，邮件中会议名称为“印度崩溃”。

“似乎问题突然都冒了出来：增长放缓，卢比贬值，通胀高企于纪录高位附近。投资者人气从谨慎变为恐惧，”瑞银在报告中写道。

“印度是亚洲最容易受流动性危机影响的经济体之一，受贸易赤字拖累，”Forecast PTE经济学家Radhika Rao认为。

“印度央行犯下的最大错误是几乎向做空卢比的投机商敞开了大门。公开宣称不会干预汇市的央行实在少见，而且卢比已经面临贬值压力，而且全球形势又如此的不确定，”里昂证券驻新加坡的分析师Rajeev Malik称。

Indusind Bank市场和经济研究主管J. Moses Harding认为：“对於印度央行和政府来说，来自股市、汇市和货币市场的卢比贬值压力，以及同时存在的低增长和高通胀问题，应对起来将非常困难。”（完）