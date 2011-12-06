卢比贬值将印度拖向危机深渊

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透孟买12月5日电---如果印度不能终止卢比跌势，该国可能要面对数十年来最严重的金融危机；印度央行难于抉择如何最大限度地使用有限的外汇储备，稳定外国投资者信心。
如果印度央行过於保守，可能加剧外资的不满，贸易逆差导致印度高度依赖外国投资。
如果印度央行积极干预汇市，又可能招来滥用外汇储备的指责，因问题来源是欧洲债务危机，本就不受印度控制。
与大多数亚洲国家不同，印度近几年拥有大量经常帐和财政赤字。这意味着该国必须吸引足够多的外国资金以弥补赤字，卢比贬值则会意味着融资成本更高。
这对印度来说是个长期问题。目前的情况如此令人担忧的原因是，印度同时面对较大的内部和外部经济威胁。增长放缓，通胀高企，政治瘫痪妨碍国内改革。
印度央行开始谨慎支撑卢比，但是其3,000亿美元储备不见得都能使用。
欧洲是最大的外部担忧。随着欧洲各银行去杠杆化，投资资金从印度市场流出。如果欧洲债务问题恶化，印度面临的国际收支危机将不亚於1991年，当时卢比被迫大幅贬值。
过去四个月卢比贬值16%，上周全球六大央行联手降低美元融资成本提振卢比反弹，结束连续四周的下跌。
不过分析师广泛预计卢比将重拾跌势。周一卢比兑美元报51.26卢比。
“欧元区危机恶化将导致卢比首当其冲，”Bank of Baroda首席经济学家Rupa Rege Nitsure称。
如果欧洲危机恶化，印度贸易赤字将更加快速的扩大，吸引外资的难度将更大。
“风险偏好将大幅走低，货币危机将逐步演变为贸易收支危机，”Nitsure认为。
对印度的担忧与对欧洲的担忧同步上升。瑞银集团11月29日召开客户电话会议讨论印度问题，邮件中会议名称为“印度崩溃”。
“似乎问题突然都冒了出来：增长放缓，卢比贬值，通胀高企于纪录高位附近。投资者人气从谨慎变为恐惧，”瑞银在报告中写道。
“印度是亚洲最容易受流动性危机影响的经济体之一，受贸易赤字拖累，”Forecast PTE经济学家Radhika Rao认为。
“印度央行犯下的最大错误是几乎向做空卢比的投机商敞开了大门。公开宣称不会干预汇市的央行实在少见，而且卢比已经面临贬值压力，而且全球形势又如此的不确定，”里昂证券驻新加坡的分析师Rajeev Malik称。
Indusind Bank市场和经济研究主管J. Moses Harding认为：“对於印度央行和政府来说，来自股市、汇市和货币市场的卢比贬值压力，以及同时存在的低增长和高通胀问题，应对起来将非常困难。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过