〔亚洲经济〕亚洲开发银行称东亚新兴经济体成长面临的风险升高(更新版)

路透马尼拉12月5日电---亚洲开发银行(ADB)称,东亚新兴经济体动能仍然强劲,但该地区面临的风险较三个月前更为严峻,因欧洲债务危机和美国经济脆弱可能会将全球经济拖入另一场衰退.

ADB周二在其亚洲发展展望中称,包括东盟、中国、香港、韩国和台湾在内的该地区2012年经济增长率预计为7.2%,低於今年的7.5%.

9月ADB对2012年该地区增长预估为7.5%,此次对中国2012年成长预估已从9.1%降至8.8%.

ADB称,"与数月前相比,东亚新兴经济体谨慎乐观的前景面临更大的下行风险."

该行将欧洲和美国大幅衰退、保护主义和影响贸易融资的政策、资本流动不稳定以及通胀居高不下列为主要风险.

ADB认为,该地区增长率将接近2001-2010年的平均水平7.4%.

菲律宾、泰国、越南和韩国2012年的经济增长步伐将快於2011年,印尼和马来西亚则基本持平.

香港、新加坡和台湾经济增长则料将放缓.

ADB称东亚新兴经济体银行体系稳健,易受外部风险影响的程度似乎低於2007年.该地区还降低了对欧美出口市场的依赖程度,财政状况也更为稳固.(完)