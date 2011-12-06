〔亚洲经济〕亚洲开发银行称东亚新兴经济体成长面临的风险升高(更新版)

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透马尼拉12月5日电---亚洲开发银行(ADB)称,东亚新兴经济体动能仍然强劲,但该地区面临的风险较三个月前更为严峻,因欧洲债务危机和美国经济脆弱可能会将全球经济拖入另一场衰退.
ADB周二在其亚洲发展展望中称,包括东盟、中国、香港、韩国和台湾在内的该地区2012年经济增长率预计为7.2%,低於今年的7.5%.
9月ADB对2012年该地区增长预估为7.5%,此次对中国2012年成长预估已从9.1%降至8.8%.
ADB称,"与数月前相比,东亚新兴经济体谨慎乐观的前景面临更大的下行风险."
该行将欧洲和美国大幅衰退、保护主义和影响贸易融资的政策、资本流动不稳定以及通胀居高不下列为主要风险.
ADB认为,该地区增长率将接近2001-2010年的平均水平7.4%.
菲律宾、泰国、越南和韩国2012年的经济增长步伐将快於2011年,印尼和马来西亚则基本持平.
香港、新加坡和台湾经济增长则料将放缓.
ADB称东亚新兴经济体银行体系稳健,易受外部风险影响的程度似乎低於2007年.该地区还降低了对欧美出口市场的依赖程度,财政状况也更为稳固.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --