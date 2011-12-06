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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 10:17 BJT

〔标题新闻〕澳洲2011/12年度小麦产量及出口料均创纪录高位,但大雨或损及谷物品质--ABARES

注:ABARES为澳洲农业资源经济及科技局.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7N53GQ]

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