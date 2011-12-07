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亚洲 | 2011年 12月 7日 星期三 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--12月7日****

路透12月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +8.9%

0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +1.0% +1.2%

(较上年同期) +2.1% +1.4%

0500 日本领先指标(较上月) 10月 -- -2.2

同时指标(较上月) -- -1.4

0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.1% 2.9%

经季节调整失业率 3.1% 3.0%

0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 逆差60 逆差63

进口(亿欧元) -- 419.66

出口(亿欧元) -- 356.63

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 10月 -0.4% -4.8%

工业生产(较上年同期) -- -2.7%

0930 英国工业生产(较前月) 10月 -0.3% 持平

(较上年同期) -0.7% -0.7%

制造业产出(较前月) -0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.5% +2.0%

1100 德国总工业生产(较前月) 10月 +0.4% -2.7%

1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4

再融资指数 -- 2,834.5

2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 70.0 73.9

2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.7%

2350 日本银行放贷(较上年同期) 11月 -- 持平

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超101.4

外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超134.8

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 10月 -66.6% -21.4%

(亿日圆) 5,000 15,848

2350 日本机械订单(较上月) 10月 -0.5% -8.2%

(较上年同期) +8.3% +9.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -1.6% -0.7%

0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 赤字56.4 赤字56

净出口对GDP的贡献 -0.6个百分点 -0.60个百分点

0330 澳洲央行利率决定 12月 4.25% 4.25%

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -0.9% 持平

三个月房价指数(较上年同期) -1.0% -0.7%

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1%

(较上年同期) -0.5% -0.3%

1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.4% +1.4%

1100 德国工业订单(较前月) 10月 +5.2% +0.8%

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -2.3% --

1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 +11.9% +1.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 +3.2% --

1400 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 57.1 --

(经季节调整) 59.9 55.5

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 负5 --

-- 日本外汇储备(亿美元) 11月 13,047.63 --(完)

--整理 兰秀娟/李春喜;审校 张涛

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