主要国家经济指标预测--12月7日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 -- +8.9%
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +1.0% +1.2%
(较上年同期) +2.1% +1.4%
0500 日本领先指标(较上月) 10月 -- -2.2
同时指标(较上月) -- -1.4
0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.1% 2.9%
经季节调整失业率 3.1% 3.0%
0745 法国贸易收支(亿欧元) 10月 逆差60 逆差63
进口(亿欧元) -- 419.66
出口(亿欧元) -- 356.63
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 10月 -0.4% -4.8%
工业生产(较上年同期) -- -2.7%
0930 英国工业生产(较前月) 10月 -0.3% 持平
(较上年同期) -0.7% -0.7%
制造业产出(较前月) -0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +2.0%
1100 德国总工业生产(较前月) 10月 +0.4% -2.7%
1200 美国抵押贷款指数 12月2日当周 -- 576.4
再融资指数 -- 2,834.5
2000 美国消费者信贷(亿美元) 10月 70.0 73.9
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
2145 新西兰制造业销售 第三季 -- -0.7%
2350 日本银行放贷(较上年同期) 11月 -- 持平
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超101.4
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超134.8
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 10月 -66.6% -21.4%
(亿日圆) 5,000 15,848
2350 日本机械订单(较上月) 10月 -0.5% -8.2%
(较上年同期) +8.3% +9.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -1.6% -0.7%
0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 赤字56.4 赤字56
净出口对GDP的贡献 -0.6个百分点 -0.60个百分点
0330 澳洲央行利率决定 12月 4.25% 4.25%
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -0.9% 持平
三个月房价指数(较上年同期) -1.0% -0.7%
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) -0.5% -0.3%
1000 欧元区区内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.4%
1100 德国工业订单(较前月) 10月 +5.2% +0.8%
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月3日当周 -2.3% --
1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 +11.9% +1.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月3日当周 +3.2% --
1400 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 11月 57.1 --
(经季节调整) 59.9 55.5
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 12月 负5 --
-- 日本外汇储备(亿美元) 11月 13,047.63 --(完)
--整理 兰秀娟/李春喜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。