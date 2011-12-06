〔美国金融〕CFTC收紧规则限制经纪商动用客户资金

路透华盛顿12月5日电---美国期货监管机构周一全体同意加强对经纪商动用客户资金的限制,目前已申请破产的明富环球(MF Global)曾鼓动监管机构推迟出台此类措施.

美国商品期货交易委员会(CFTC)规定,禁止经纪商(CFTC认可的期货期权经纪商/futures commission merchants)开展"内部"回购交易,并限制他们将客户资金投资於外国主权债.

但尚不清楚该规则是否本可防止明富环球MFGLQ.PK盗用高达12亿美元的客户资金,监管机构相信明富环球在违反客户资金规定方面达到了史无前例的程度.

很多企业都游说反对该规则,包括明富环球及其前执行长高承忠(Jon Corzine),他们还请求CFTC暂缓定则.

他们指出,任何规则调整都将损害客户和经纪商的利益,并剥夺他们的一个重要收益来源,即客户资金的利息收入.

根据CFTC新规,CFTC将允许经纪商使用客户资金投资於公债、机构债、公司债和商业票据等证券.但不再允许用客户资金投资潜藏高风险的外国主权债.

新规则在美国联邦政府官报(Federal Register)公示60天后将生效.经纪商将有180天的适应期实现合规.(完)