〔美国金融〕CFTC收紧规则限制经纪商动用客户资金

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透华盛顿12月5日电---美国期货监管机构周一全体同意加强对经纪商动用客户资金的限制,目前已申请破产的明富环球(MF Global)曾鼓动监管机构推迟出台此类措施.
美国商品期货交易委员会(CFTC)规定,禁止经纪商(CFTC认可的期货期权经纪商/futures commission merchants)开展"内部"回购交易,并限制他们将客户资金投资於外国主权债.
但尚不清楚该规则是否本可防止明富环球MFGLQ.PK盗用高达12亿美元的客户资金,监管机构相信明富环球在违反客户资金规定方面达到了史无前例的程度.
很多企业都游说反对该规则,包括明富环球及其前执行长高承忠(Jon Corzine),他们还请求CFTC暂缓定则.
他们指出,任何规则调整都将损害客户和经纪商的利益,并剥夺他们的一个重要收益来源,即客户资金的利息收入.
根据CFTC新规,CFTC将允许经纪商使用客户资金投资於公债、机构债、公司债和商业票据等证券.但不再允许用客户资金投资潜藏高风险的外国主权债.
新规则在美国联邦政府官报(Federal Register)公示60天后将生效.经纪商将有180天的适应期实现合规.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --