〔美国FED〕必须立即采取行动刺激经济复苏,对抗流动性陷阱--埃文斯(更新版)

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记者 Ann Saphir; 编译 艾茂林

路透印第安纳州曼西12月5日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称,美联储必须立即采取行动,向奄奄一息的美国经济复苏注入新鲜活力,否则该国有陷入长期低成长的风险.

"目前经济状况非常不好,我们不能过度自满,因为这其中利害关系很大,"埃文斯在波尔州立大学商业与经济研究中心讲话时称."必须立即采取行动."

身为知名的通胀温和派人士,埃文斯是上个月美联储维持货币政策不变时唯一持有异议的联储官员.时至今日,他都呼吁进一步放宽政策以刺激经济复苏.

围绕欧债危机潜在冲击以及明年可能紧缩财政的担忧,都威胁到美国经济复苏前景,但埃文斯在讲话中未提到上述情形.

他把重点放在国内货币政策上面.

他表示,美联储"明显"未尽到促进就业最大化的职责,在可预见的未来还可能无法达成2%的通胀目标.

埃文斯认为,若不推出新的货币刺激措施,美国恐怕会重蹈1930年代大萧条的覆辙,导致失业工人技能退化,企业推迟新投资,从而在长期内伤及经济增长.

为避免这种情形出现,埃文斯称美联储应承诺只要失业率保持在"高於自然失业率"水平,就会一直维持近零利率.只要通胀率没有升破3%的危险,就该这麽做.

虽然3%的通胀率或许有些"骇人听闻",但埃文斯称,研究显示央行应采取允许中期通胀高於目标的方式来对抗流动性陷阱.

由於导致美国高失业问题的原因很可能是流动性陷阱而非经济的结构性转变,埃文斯认为增加货币刺激是合理的.

他又称,如果结果证明问题真的在於经济结构,而宽松货币政策触发通胀上升,那麽美联储可以简单地收紧政策,防止通胀达到1970年代的恶性通胀水平.

"这样我们也会知道自己已经尽全力了,"他说.(完)