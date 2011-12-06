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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 10:23 BJT

〔中国新债〕 赣州银行周五将发行至多5亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月6日电---中国赣州银行股份有限公司周二公告称,将於周五(9日)在银行间债市簿记建档发行不超过5亿元人民币固息次级债,期限10年,第五年末附发行人赎回选择权.

公告称,该期债缴款日和起息日为12月12日,发行期为12月9日-12日.采用单利按年付息,主承销商为中信建投证券.根据联合资信评估有限公司的评级结果,发行人主体评级A+级,本期债券的信用级别为A级.

该期次级债券发行所募集的资金将用於充实该行附属资本,提高资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展.

截至2011年6月30日,赣州银行资产总额为371.7亿元,资本充足率达到11.35%.今年1-6月实现营业收入5.90亿元,净利润3.55亿元.(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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