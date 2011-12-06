〔中国新债〕 赣州银行周五将发行至多5亿元固息次级债,期限10年

重温稿-美国债市：公债收益率曲线走陡，因美国薪资数据直指通胀压力偏低

* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过