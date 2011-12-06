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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 10:40 BJT

《外汇动态》投机客买进美元/韩元,但出口商卖盘限制其涨幅

0221GMT---交易员称,银行间市场投机客因欧元走软买入美元/韩元KRW=KFTC,而韩国出口商逢高卖出该货币对令其上档受限.

本周稍後的欧洲央行货币政策会议和欧盟峰会在即,市场交投淡静.一些交易员预期,若欧元反弹,美元/韩元将进一步回吐涨幅,称市场人士似有多头仓位等待了结.

"市场走势沉重,若欧元上升,(美元/韩元)可能下跌.不过我对此预期并不大."首尔一外资银行资深交易员说.(完)

--编译 郑茵;审校 隋芬

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