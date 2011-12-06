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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 10:47 BJT

〔日本债市〕早盘持坚,因投资者逢低买入超长期公债和日股下跌

路透东京12月6日电---日本政府公债价格周二早盘上涨,因日本股市下跌,且投资者逢低吸纳,刺激超长期日债抹去早先跌幅,提振市场信心.今天稍晚日本将标售超长期公债.

10年期日债期货12月合约2JGBv1微升0.03点至142.20;10年期日债期货3月合约2JGBv2亦升0.06,报141.67.由於12月期约将於周五到期,3月期约将在下周一成为指标合约.

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