〔路透专访〕欧洲议会候任主席敦促德国弹性处理欧洲央行购债

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透布鲁塞尔12月5日电---欧洲议会候任主席Martin Schulz称,德国应鼓励欧洲央行(ECB)通过增加购债来缓解欧债危机,而不是去寻求耗时长久的预算改革修法.
他的言论与德国政府立场大唱反调.德国要求修改欧盟条约,以达成新的财政控管.Schulz将於1月出任欧洲议会主席,届时将成为德国在欧洲议会层级最高代表.
针对德国总理梅克尔带头的欧盟修法努力,Schulz称,"动机更大程度上是为了推动某种意识形态,胜过采取具体措施以稳定危机国家."
"我们现在需要做的,是讨论欧洲央行是否要更广泛地购买公债,"他说,"我们不需要讨论条约修改,需要讨论的是欧洲央行的快速行动."其言论间接批评了德国对央行购债的反对立场.
虽然欧洲议会无法阻止欧盟国家修改自身法律,但其可通过在条约修改讨论大会上推迟发表意见,从而延缓进程.
Schulz强调了形势的紧迫性,特别指出意大利与西班牙明年初因偿还到期债务,融资需求将会陡升.
他称,任何修改欧盟里斯本条约的尝试都将耗时数年,并且需要欧洲议会协商讨论,专家认为後一过程本身就要几个月.
Schulz表示,他认为目前修改条约毫无用处,尤其对解决最紧迫的问题没有意义.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --