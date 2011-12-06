〔路透专访〕欧洲议会候任主席敦促德国弹性处理欧洲央行购债

路透布鲁塞尔12月5日电---欧洲议会候任主席Martin Schulz称,德国应鼓励欧洲央行(ECB)通过增加购债来缓解欧债危机,而不是去寻求耗时长久的预算改革修法.

他的言论与德国政府立场大唱反调.德国要求修改欧盟条约,以达成新的财政控管.Schulz将於1月出任欧洲议会主席,届时将成为德国在欧洲议会层级最高代表.

针对德国总理梅克尔带头的欧盟修法努力,Schulz称,"动机更大程度上是为了推动某种意识形态,胜过采取具体措施以稳定危机国家."

"我们现在需要做的,是讨论欧洲央行是否要更广泛地购买公债,"他说,"我们不需要讨论条约修改,需要讨论的是欧洲央行的快速行动."其言论间接批评了德国对央行购债的反对立场.

虽然欧洲议会无法阻止欧盟国家修改自身法律,但其可通过在条约修改讨论大会上推迟发表意见,从而延缓进程.

Schulz强调了形势的紧迫性,特别指出意大利与西班牙明年初因偿还到期债务,融资需求将会陡升.

他称,任何修改欧盟里斯本条约的尝试都将耗时数年,并且需要欧洲议会协商讨论,专家认为後一过程本身就要几个月.

Schulz表示,他认为目前修改条约毫无用处,尤其对解决最紧迫的问题没有意义.(完)