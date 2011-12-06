普京不再是俄罗斯人的“宠儿”--评论人士

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透莫斯科12月5日电---俄罗斯一名资深评论家周一表示，俄总理普京不再是俄国人民的“宠儿”。俄罗斯民众饱受盲目感的折磨，且对国家机器无法遏制权力的滥用感到震惊。
俄罗斯知名电视主持人弗拉吉米尔·帕兹纳(Vladimir Pozner)表示，普京所在的统一俄罗斯党在周日国家杜马选举中的挫败，反映出民众对未来一片迷茫的气愤。他与众多俄罗斯高层存在联系。
他在接受路透采访时表示：“此外，俄罗斯民众没有一点安全感。如果政府中任何人想追查你，那麽你无路可逃。那种感觉就是，法庭形同摆设，警察随心所欲。”
“如果有人想夺走你的生意，他们就能拿走。人们无可奈何。”
俄总统梅德韦杰夫承诺要改革俄罗斯的司法体制，支持个人在应对国家宪法、遏制腐败和商务公平中的权利。
帕兹纳表示：“你要知道，无论梅德韦杰夫先生说什麽，他都无法将其贯彻到底，他也无意推行到底，这让事情变得更糟。”
帕兹纳称，统一俄罗斯党的支持率从64%降至不到50%说明，人民对现在的一切都不满意。
“普京不再是这个国家的宠儿，但我认为，他还会赢得俄罗斯大选。你还有其他可能的人选吗?”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --