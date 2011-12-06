《阳歌专栏》互联网投资者支持中国市场领头羊

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。

**互联网投资者选择性支持中国市场领头羊**

随着中国互联网泡沫开始破裂，互联网企业的融资速度或许已经放缓，但是最近几宗重要交易显示融资并未停止，投资者只是对目标企业更加挑剔。最新的融资例子是，腾讯宣布拟发行6亿美元债券，另有报导称凡客诚品新获得2.3亿美元风险投资。

首先来看腾讯，6亿美元发行规模接近其原定筹资目标区间5-10亿美元的下档水平。该事实显示，投资者对中国互联网公司仍心存芥蒂，因近期中资赴美上市公司在华尔街爆出会计丑闻。中国互联网行业发展过热，外界对未来修正的疑虑也挥之不去。最後，一些投资者可能还对腾讯或将使用发债所得进行海外收购感到关切。该公司此前曾寻求进行海外收购，对象包括新闻集团(NWSA.O)的社交网络服务MySpace，不过腾讯後来在竞购中败北。但是，这也并非意味腾讯不会再次瞄准深陷困境的海外互联网资产。

接下来看凡客诚品，获得风投资金可能令这家公司松一口气。华尔街受最近中资公司会计丑闻影响，对中国企业的兴趣很低，这迫使凡客诚品多次延後赴美上市计划。不过，也有多家公司不顾市场人气疲弱，依然进行IPO，但上市结果多数不尽人意。凡客诚品明显不像那些公司那麽急需资金，这次获得进一步风险投资後，将能够再挺一阵子，等待明年市场环境改善。

以上这些消息显示，投资者仍愿意支持中国互联网行业的领先企业，不过未来六个月能够成功获得风险投资，或进行股票发行的初创公司预计不会太多。

一句话：腾讯和凡客诚品眼下的筹资活动，显示投资者仍愿意资助行业领头羊，但是其他资历较浅的公司未来六个月获得垂青的机会很可能要少很多。

**中石化管道工程因环保计划不足被叫停**

中石化(0386.HK)(SNP.N)近期遭遇新的打击，意味着中国大型国有能源企业作业时不用保护环境的日子可能成为过去。中国环境保护部门近日正式下令，要求中石化停止在湛江的20亿元原油管道工程，理由是该项目缺乏有力的环保计划。

这对中石化肯定不是什麽好消息，并凸显该公司以及中石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)和中海油(0883.HK)(CEO.N)以後面临的环保风险日益上升。中石化这一重挫於11月中旬首次浮出，也是政府采取措施治理污染环境工厂的最新举措。这些工厂大多使用的是过时设备且效能低下，污染问题曝光後，过去一年来已有多家工厂关停。

其中最为高调的事件是，中海油和美国合作夥伴康菲石油(COP.N)因渤海油田持续漏油，过去半年一直倍受外界关注。中国媒体对漏油造成的环境损害报导不断，促使中海油和康菲石油设立专项基金，清理油污并赔偿受害者。

本文要说的重点是，所有大型能源企业未来从事国内业务时，都将面临环境责任问题，这无疑会产生新的重大成本，使他们本已受压的利润进一步面临压力。

一句话：中石化原油管道工程被环保部勒令叫停，凸显能源企业面临的环保责任将日渐加重。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：张家伟/程芳

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