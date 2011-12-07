版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 7日 星期三 08:43 BJT

〔澳洲数据〕第三季经季节调整的实质GDP较前季增长1.0%,同比增2.5%

路透悉尼12月7日电---澳洲统计局周三公布显示,澳洲第三季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.0%,较上年同期增长2.5%.

以下为详细数据(经季节调整的变动百分比%):

2011年第三季 2011年第二季 较上年同期

GDP +1.0 +1.4 +2.5

最终消费支出 +0.6 +1.0 +3.1

贸易条件(贸易比价) +2.7 +5.8 +13.2

路透调查结果显示,市场本来预计第三季实质GDP较前二季成长1.0%,较上年同期成长2.1%.

第二季GDP修正为较前季增长1.4%,前值为增长1.2%.(完)

欲浏览详细数据请访问澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐