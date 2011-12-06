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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:54 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率小幅反弹,受央票发行收益率意外持稳的影响

路透上海12月6日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率反弹,其中利率品种上行幅度约5个基点(bp).作为投资风向标的一年期央票收益率意外持平,推升二级市场收益率水平.不过,因资金面并未受明显冲击,反弹幅度有限.

华中一银行交易员表示,市场主要受央票发行结果影响.此前投资者都在揣测央票收益率下行幅度,结果着实超乎预期,导致场内情绪偏谨慎,需要中央经济工作会议为後市的投资策略"定调".同时,明日新发的国债将为市场提供短期指引.

"一年的(央票)之前在3.4%这个样子吧,现在回到一级(3.4875%)的水平,"她称.

央行公开市场一年期央票中标收益率连续第三周持平,与之前多数业内人士预期的小幅下跌相左.此举表明央行短期没有下调基准利率的意愿,同时也造成市场流动性的实质性回收,政策松动力度恐怕不及预期,不利於债市进一步回暖.[CN/MMTCN]

中国银行间市场早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS整体呈低位震荡格局,七天和14天期品种小幅反弹,但市场流动性未现收紧迹象,存准率下调後资金面仍维持宽裕局面.[CN/CN]

剩余期限近0.95年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.48%/3.415%,上日尾盘为3.39%/3.36%.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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