《热点透视》德式纪律可能给欧元区带来长期困扰

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳

路透伦敦12月5日电---本周举行的欧盟峰会或将给欧元区带来又一个短期解决方案.尽管具体方式尚不得而知,但德国与欧洲央行都已经软化立场,因而得以研究某种形式的解决方案.欧洲央行可能会降息并向处境困难的银行系统注入流动性,亦可能加速购买公债;此外,还可能宣布足以救援意大利和西班牙的资金募集计划,也许是采用由各国央行借钱给国际货币基金组织(IMF),再由後者转借给意大利和西班牙的形式.

无论采取上述哪种方法,都值得庆幸.可问题在於德国及欧洲央行提供帮助的前提条件:将财政纪律纳入条约规定.德国总理梅克尔希望欧盟执委会拥有驳回一国超支预算的权力,并赋予欧洲法院(European Court of Justice)惩罚政府财政违规行为的权力.

这种建立成文规定的构想也遭遇各种困难.其中之一是欧盟成员国英国(但不属於欧元区)不希望修改并重签条约,而希望采取另一种形式,例如可能是将社会司法事务方面的权力归还伦敦当局,或是取得金融服务监管方面的否决权.金融服务是英国最大的产业.

更大的困难是,许多欧元区民众反对由德国强加的"德式纪律".就连支持梅克尔计划的法国总统萨科齐,对这个可能失去一些主权的计划也是强咬牙才接受下来,并且还在为各种细节讨价还价.反对派社会党马上将该计划斥为"撙节条约",他们或将在明年5月总统大选上打击萨科齐.

如果应德国要求给予欧盟财政监管权,那法国右翼党派也不会接受.实际上,整个欧元区可能都不会接受.欧洲议会主席本人也表示,修改条约可能"存在危险",因为不太可能受到民众欢迎.而欧洲议会通常是支持任何扩大欧盟权力的举措的.

并不是说欧洲各国政府不会同意德国的计划.他们十分担心一旦欧元陨落则可能发生的後果,因此如果让欧洲央行负担更大责任是必须之举,他们或将同意德国立场.但基於恐惧的联姻,吸引力和持续性都欠佳,彼此只会心生怨恨.右翼民族主义政党的不断崛起也许就能体现这一点.还有一种可能是,这个条约修改计划可能被至少一国议会否决,或被至少一个国家的全民公投所推翻.

梅克尔说希望"更加欧洲一体化".但她所提出的离国外很多人士呼吁的财政联盟还相差很远.他们希望欧元区政府通过发行欧元区共同债券来为彼此债务担保.如果是功能健全的财政联盟,还需有一份很大的中央预算,这会使资源从繁荣地区转移到困难地区.德国总理反对这种设想,原因很简单,她的人民远没有准备好永远救助其它欧洲国家.荷兰、芬兰和其他一些国家也是这种想法.

梅克尔的财政纪律构想本身主意不坏,政府应当负责任的管理财政收支.问题是她试图建立规定来达到这一目标.另一种方法可以是借市场之手来实现这个目标.若债券投资者知道政府债务可能得重组,就可能在政府债务失控前就对其施加压力.

客观来讲,市场在繁荣时期并没有很好的约束政府财政行为.此言不虚.但这部分是因为政府给了投资者一些人为的激励来购买其债券.现在是建立市场纪律新基准的绝佳时机,只要明确一点即可,那就是若欧元区国家过度举债,投资者就得分担後果.公平的说,德国一直在推动这个设想,而法国总是希望它放弃努力.即便是柏林方面畅通无阻的推动这一想法,当进行到行文立规时,也会遭到阻力.

债市纪律听上去也许一点都不诱人,但与柏林那些遥远的官员们提出的纪律相比,就是矮子里面拔将军了.欧洲民众或许能够理解,如果借钱太多,就得对债权人言听计从.而不幸的是,争论方向似乎并非如此.得出一个短期补救方案,或许只会带来长期困扰.(完)