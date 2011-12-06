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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:24 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币持稳,因地区股市表现疲弱

IFR悉尼12月6日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早在亚洲时段普遍受到温和支撑.

评级机构标准普尔称,已将15个欧元区国家的信用评级置于负面观察名单(另外两个欧元区国家已遭降级),拖累亚洲地区多数股市表现疲弱,跌幅在0.5%-1.2%之间.

标普的消息并非完全出人意料,汇市的反应普遍不大.关注焦点仍是本周举行的众多央行会议(澳洲央行将在1小时内公布利率决定,预料将降息25个基点),以及周五的欧盟领导人峰会.

市场仓位普遍较轻,可能为年底前多空方向的重大变动做准备.欧洲消息面不佳,有人认为,鉴於欧元兑美元回落跌破1.3300,可能再度打开跌势之门.目前交易商尽量减少操作.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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