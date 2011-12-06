《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币持稳,因地区股市表现疲弱

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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IFR悉尼12月6日电---美元兑日圆以外亚洲货币今早在亚洲时段普遍受到温和支撑.
评级机构标准普尔称,已将15个欧元区国家的信用评级置于负面观察名单(另外两个欧元区国家已遭降级),拖累亚洲地区多数股市表现疲弱,跌幅在0.5%-1.2%之间.
标普的消息并非完全出人意料,汇市的反应普遍不大.关注焦点仍是本周举行的众多央行会议(澳洲央行将在1小时内公布利率决定,预料将降息25个基点),以及周五的欧盟领导人峰会.
市场仓位普遍较轻,可能为年底前多空方向的重大变动做准备.欧洲消息面不佳,有人认为,鉴於欧元兑美元回落跌破1.3300,可能再度打开跌势之门.目前交易商尽量减少操作.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。