〔中国新债〕国家电网明日将招标发行150亿元企业债,期限10年和15年

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透上海12月6日电---中国国家电网公司周二公告称,周三(7日)将在银行间债市招标发行150亿元人民币固息企业债,其中10年期暂定发行100亿元,15年期暂定50亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该两期债将采用单一利率(荷兰式)招标方式,按年付息;其中,10年期品种的招标利率区间为5.14%-6.14%,15年期品种的招标利率区间为5.24%-6.24%.
该期债起息日为12月8日,缴款截止日为12月9日,发行期为12月8日-12月9日;具体招标时间为12月7日10:00-11:00.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级和本期债信用等级均为AAA.
公告称,该期债主承销商为中信证券(600030.SS)、英大证券、西南证券(600369.SS)、高盛高华证券、光大证券(601788.SS)和广发证券(000776.SZ).其中牵头主承销商为中信证券和英大证券.
本期债券募集资金150亿元,其中100亿元用於国家风光储输示范工程等18个项目,30亿元用於补充运营资金,20亿元用於偿还贷款.
截至目前,国家电网公司待偿还债务融资工具余额为2,711.67亿元,其中短期融资券200亿元,中期票据1,100亿元,企业债为1,411.67亿元.
国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.截至2010年12月31日,发行人资产总额2.08万亿元,当年主营业务收入1.52万亿元,净利润324.43亿元.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 林高丽
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --