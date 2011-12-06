〔中国新债〕国家电网明日将招标发行150亿元企业债,期限10年和15年

路透上海12月6日电---中国国家电网公司周二公告称,周三(7日)将在银行间债市招标发行150亿元人民币固息企业债,其中10年期暂定发行100亿元,15年期暂定50亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该两期债将采用单一利率(荷兰式)招标方式,按年付息;其中,10年期品种的招标利率区间为5.14%-6.14%,15年期品种的招标利率区间为5.24%-6.24%.

该期债起息日为12月8日,缴款截止日为12月9日,发行期为12月8日-12月9日;具体招标时间为12月7日10:00-11:00.经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级和本期债信用等级均为AAA.

公告称,该期债主承销商为中信证券(600030.SS)、英大证券、西南证券(600369.SS)、高盛高华证券、光大证券(601788.SS)和广发证券(000776.SZ).其中牵头主承销商为中信证券和英大证券.

本期债券募集资金150亿元,其中100亿元用於国家风光储输示范工程等18个项目,30亿元用於补充运营资金,20亿元用於偿还贷款.

截至目前,国家电网公司待偿还债务融资工具余额为2,711.67亿元,其中短期融资券200亿元,中期票据1,100亿元,企业债为1,411.67亿元.

国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.截至2010年12月31日,发行人资产总额2.08万亿元,当年主营业务收入1.52万亿元,净利润324.43亿元.(完)

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