〔中国公开市场〕一年央票收益率续持稳,央行维稳利率态度明显(更新版)

(新增央行公告内容和交易员评论)

* 中标收益率连续第三周持平於3.4875%

* 与此前市场小幅下跌的预期相左

* 央行维稳利率态度明显,不利於债市进一步回暖

* 一年央票现券收益率随之走高

路透上海12月6日电---中国央行公开市场一年期央票中标收益率连续第三周持平,与之前多数业内人士预期的小幅下跌相左.此举表明央行短期没有下调基准利率的意愿,同时也造成市场流动性的实质性回收,政策松动力度恐怕不及预期,不利於债市进一步回暖.

交易员还表示,央行下调准备金率以来,市场资金面整体更趋宽松,央行适时加大资金回笼力度体现了政策宽松的微调性质和灵活性,数量型工具预计还将是未来调控的首选.

"(央票中标利率持平)不是好事,说明央行不准备动利率,"华东一银行分析师说.

她表示,之前市场对於央行调降准备金的预期是比较明确的,但对於是否降息则模棱两可,央行此举就很清楚的表明了稳定利率的立场.

北京一位大型银行交易员也说,"一边放(降准备金),一边收(公开市场资金回笼),感觉央行是不想放的太松,"

他称,央票发行结果出来之後,二级市场同期限品种报价一下子涨了7、8个基点(bp).而一年央票是市场利率的基准之一,如果它的利率不动,那麽其他期限和品种的收益率续跌空间也会受到抑制.

中国央行从周一(5日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率.此举向市场释放了流动性3,500-4,000亿元,并且预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

前述华东一银行分析师还指出,从另一个角度看,人民币兑美元汇率近期盘中连续触及跌停,资本流出压力较大.如果此次引导市场利率进一步走低,可能加剧国内市场波动.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期央票最新收益率为3.3783%.而在央票发行结果出炉後,剩余期限近一年的央票1101088券最新报价CN1101088=CFXM为3.48%/3.43%,较昨日尾盘的3.39%/3.36%明显回升.

央行公告显示,稍早公开市场招标发行的500亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.而本周公开市场到期量总共仅有350亿元.

央行上周二发行的150亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第二周持平3.4875%;同时还进行了100亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼资金240亿元,前周则为净投放220亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 500

(周四) 待定

正回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 50

正回购到期 300

====================================(完)