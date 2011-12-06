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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 11:15 BJT

〔中国新债〕中国城建控股集团周五将发行15.5亿元中票,期限三年

路透上海12月6日电---中国城市建设控股集团周二公告称,将於周五(9日)簿记建档发行15.5亿元人民币
中期票据,期限三年.

  这是中国城建控股集团今年发行的第二期中期票据,第一期15.5亿元五年期中票也将本周四(8日)簿记建档.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国城建       31       15.5     3  12/9簿记建档    渤海银行     AA+       12/12     12/13
 控股集团                                            光大银行                                            
 =============================================================================================(完)

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  --发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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