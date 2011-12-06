《独家新闻》很多美国人已经完成假期采购

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月5日电---市场调查机构周一公布的调查结果显示，逾三分之一的美国人已经完成大部分假期采购，暗示未来几周商家需要作出更大让利以吸引消费者。

America's Research Group进行的调查发现，约32%的受访者称，已经於11月完成大部分圣诞节采购；逾6%的受访者表示，12月第一周完成了大部分假期采购。

“零售商已经几乎无计可施，除非他们使出难以置信的销售手法，促使消费者重新考虑是否需要增加采购。”America's Research Group总裁Britt Beemer表示。

约28%的受访者表示，感恩节之後的黑色星期五（Black Friday）已过，打算暂停采购脚步。

Beemer指出，很多消费者将采购重心放到了黑色星期五，很多人的采购量超出了他们原来的计划。

约27%的受访者担忧生活成本上升，约四分之一的受访者认为失业是美国经济面临的主要问题。

很多消费者表示，将选择折扣店作为剩余采购的目的地，近38%的消费者计划前往一家折扣店，凸显消费者仍对价格高度敏感。

百货商场也有相当多的粉丝，约30%的消费者计划在购物季剩余时间里光顾一家百货商场。（完）