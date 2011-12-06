《独家新闻》很多美国人已经完成假期采购

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月5日电---市场调查机构周一公布的调查结果显示，逾三分之一的美国人已经完成大部分假期采购，暗示未来几周商家需要作出更大让利以吸引消费者。
America's Research Group进行的调查发现，约32%的受访者称，已经於11月完成大部分圣诞节采购；逾6%的受访者表示，12月第一周完成了大部分假期采购。
“零售商已经几乎无计可施，除非他们使出难以置信的销售手法，促使消费者重新考虑是否需要增加采购。”America's Research Group总裁Britt Beemer表示。
约28%的受访者表示，感恩节之後的黑色星期五（Black Friday）已过，打算暂停采购脚步。
Beemer指出，很多消费者将采购重心放到了黑色星期五，很多人的采购量超出了他们原来的计划。
约27%的受访者担忧生活成本上升，约四分之一的受访者认为失业是美国经济面临的主要问题。
很多消费者表示，将选择折扣店作为剩余采购的目的地，近38%的消费者计划前往一家折扣店，凸显消费者仍对价格高度敏感。
百货商场也有相当多的粉丝，约30%的消费者计划在购物季剩余时间里光顾一家百货商场。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.6 2月7日(二) 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差450 逆差452 1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -4.0% -0.1% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 顺差2.5 顺差5.3 出口(亿加元) -- 45
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --