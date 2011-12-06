美国婚庆策划公司抢滩中国市场

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月5日电---随着中国年轻人越来越富有，他们越发希望通过婚礼给家人和朋友留下深刻印象，并留下终生回忆。
中国人每年在婚礼上的开支约570亿美元，半数年轻人表示希望在婚礼筹划方面获得帮助。美国美丽婚礼国际（Weddings Beautiful Worldwide）看好其中的巨大商机：培训中国婚礼策划师。
美丽婚礼国际刚刚在中国成立了一家合资公司--美丽婚礼中国（Weddings Beautiful China），培训婚礼策划师，帮助年轻夫妇计划婚礼支出。
“随着中国经济的快速发展，消费者选择更加个性化的婚礼，这有利於中国婚庆行业。”美丽婚礼中国的总裁Raul Vasquez近期在北京表示。
美丽婚礼中国的中方合伙企业柏灵私人婚礼顾问是一家高端婚礼顾问机构，主要面对高端中国客户、外籍客户和中国明星，并提供在线咨询。该公司与花店、汽车租赁公司和酒店等服务提供商建立了合作关系。
Vasquez指出，随着全球化和经济快速发展，中国年轻人要的不只是传统、正式的中式婚礼，还希望加入西方和现代的元素，比如走秀。
美丽婚礼中国计划通过18节培训课程打造“认证婚礼策划师”，该行业市场需求很大。
根据中国婚庆行业发展报告，随着婚礼受重视程度上升，中国年轻人的婚礼相关支出上升至每年约570亿美元。支出中的大部分用於婚纱摄影、婚车租赁、礼服和海外蜜月。
随着财富的增加和社交活动更为繁忙，中国婚礼策划师需求上升。中国社会工作协会婚庆行业委员会数据显示，北京已有注册婚庆公司1,168家。
美丽婚礼中国仅在北京运营，但已有学员从深圳和广州慕名而来。Vasquez表示，公司控制学员人数，以保证教学质量。
“我们不只要向婚礼策划师和希望从事该行业的学员传授西方风俗，还要通过传授商业管理、客户服务、市场营销、社交媒体、时间管理、演讲和沟通技巧等课程，让他们成为更加出色的创业型人才。”Vasquez称。
他还表示，对希望成为婚礼策划师的学员来说，最重要的一门课是“学会聆听新娘的心声”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过