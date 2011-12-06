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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:35 BJT

〔中国货币市场〕七天和14天回购利率小幅反弹,但资金面宽裕局面不改

路透上海12月6日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS整体呈低位震荡格局,七天和14天期品种小幅反弹,但市场流动性未现收紧迹象,存准率下调後资金面仍维持宽裕局面.

"这几天都挺宽松的,钱很容易借,出钱的多,"华东一银行交易员称.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

北京一银行交易员则表示,12月财政存款陆续投入银行体系,这有助於资金维持宽松,不过今日公开市场操作力度有所加大,或对流动性形成一定抑制,并限制回购利率的续跌空间.

央行稍早公开市场招标发行的500亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.而本周公开市场到期量总共仅有350亿元.[ID:nCN1264650]

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8606 2.8681 -0.75 2,608.58

七天CN7DRP=CFXS 3.3843 3.2917 9.26 613.47

14天CN14DRP=CFXS 3.5004 3.3508 14.96 104.88

-------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8584 2.8675 -0.91 819.75

七天CHICNY7D=CFXS 3.4047 3.3013 10.34 144.00

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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