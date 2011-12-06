〔中国货币市场〕七天和14天回购利率小幅反弹,但资金面宽裕局面不改

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透上海12月6日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS整体呈低位震荡格局,七天和14天期品种小幅反弹,但市场流动性未现收紧迹象,存准率下调後资金面仍维持宽裕局面.
"这几天都挺宽松的,钱很容易借,出钱的多,"华东一银行交易员称.
中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.
北京一银行交易员则表示,12月财政存款陆续投入银行体系,这有助於资金维持宽松,不过今日公开市场操作力度有所加大,或对流动性形成一定抑制,并限制回购利率的续跌空间.
央行稍早公开市场招标发行的500亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.而本周公开市场到期量总共仅有350亿元.[ID:nCN1264650]
一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8606 2.8681 -0.75 2,608.58
七天CN7DRP=CFXS 3.3843 3.2917 9.26 613.47
14天CN14DRP=CFXS 3.5004 3.3508 14.96 104.88
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8584 2.8675 -0.91 819.75
七天CHICNY7D=CFXS 3.4047 3.3013 10.34 144.00
===============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过