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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:41 BJT

〔中国新债〕北京经济技术投资公司下周二将发14.5亿元中票,期限五年

路透上海12月6日电---中国北京经济技术投资开发总公司周二公告称,将於下周二(13日)
簿记建档发行14.5亿元人民币中期票据,期限为五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 北京经济技术  14.5      14.5    5   12/13簿记建档  光大银行     AA+        12/14      12/15
 投资开发总公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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