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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 11:47 BJT

〔澳洲央行〕下调指标利率至4.25%,称全球经济正在放缓

路透悉尼12月6日电---澳洲央行周二下调指标利率25个基点至4.25%,为数月来第二次降息,此举是对国内通胀数据温和以及全球经济下行风险做出的反应.

央行是在月度政策会议後宣布降息.[ID:nCN1264658](完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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