《热点透视》欧洲央行的政策火箭筒里或缺少可信度的弹药

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 丁琦

路透伦敦12月5日电---欧洲央行的强力政策火箭筒可能已蓄势待发.欧元区债市正在扬升,人们寄望欧洲各国政府达成的财政改革协议或为欧洲央行启动大规模购债扫清障碍.但是火箭筒也可能走火并殃及自身.

按照理想状况,干预行动将营造一个良性循环,使得投资者再度愿意持有欧元区二线国家债券,这样欧洲央行可能不用真的购买太多债券就能起到抚慰市场的作用.

9月时,瑞士央行遏制瑞郎过度升值的举措,就为如何进行成功干预提供了些许指引.第一大要素是明确性:瑞士央行设定了一个汇率上限,并严格限制汇价升破该水准.欧洲央行也可以效仿,明确表示不允许债券收益率(殖利率)升破某一水准.

这个收益率上限应该设得足够低,以帮助受困国家,但这也会反映其财政状况仍不稳固的事实.若将一国公债较德债的利差上限设定在某一水准,例如3个百分点,则意味着意大利10年期公债收益率将不得超过5.2%,这仍比今天的水平低近1个百分点.

第二大要素是可信度.瑞士央行干预行动的可信度很高,因其拥有政界和纳税人的支持.但欧洲央行却不具备这些.德国央行已公开反对购买债券,因这会让有关国家的政府失去调整预算的动力,而很多德国人担心印钞将引发通胀.

其中的风险在於,干预可能会引发一场恶性循环.投资者可能不相信欧洲央行真的愿意或有能力买入无限量的债券,并将购债视为其卖出的良机.欧洲央行买的越多,人们就越担心其偿债顺序高於民间债权人,就像希腊债务重组计划中的那样.

欧洲央行或通过只购买较短天期的债券来限制购债规模.尽管这可能会令一些投资者失望,但仍可带来一些好处,因为较长天期债券的价值将会随到期日临近而上升.

无论欧洲央行采取何种形式的干预,成功与否将取决於对欧元区进一步一体化的政治承诺有多强.欧洲央行得到的政治支持越弱,其面临投资者的考验也就越多.

背景消息:

--法国与德国领导人周一达成一项与修改欧盟条约有关的总体计划,以强化欧元区财政纪律.[ID:nCN1263960]

--欧洲央行总裁德拉吉周四暗示,倘若政治领袖在下周同意对欧元区17国采取更严格的预算控制,那麽央行就准备采取更激进措施应对欧债危机.[ID:nCN1257566](完)