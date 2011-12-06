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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 11:50 BJT

〔中国新债〕宁夏发电集团下周二将发行6亿元中期票据,期限三年

路透上海12月6日电---中国宁夏发电集团有限责任公司周二公告称,将於下周二(13日)簿记建档发行
6亿元人民币中期票据,期限为三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 宁夏发电集团  10         6      3   12/13簿记建档   国开行       AA        12/14      12/15
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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