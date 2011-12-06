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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 12:12 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走跌,中间价高开指导作用有限

* 人民币兑美元小跌,连续第五个交易日触及跌停

* 隔夜美元走势纠结,中间价小幅高开

* 市场看好强势美元至年底

路透上海12月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘下跌,盘中并为连续第五个交易日触及跌停.隔夜美元指数上涨动力受限,令中间价小幅高开,但即期汇价并不领情,在美元买盘积极涌出下,盘中多在跌停附近徘徊,受制於流动性整体成交则偏淡.

交易员表示,外汇占款近四年来首次下调,说明热钱正回流欧美.引发市场对於中国经济走势的担忧,以及人民币难以维持坚挺的预期.

"市场看涨美元,5,6个亿,7,8个亿(美金)的(卖)盘子砸下来,市场连动都不动,看!刚又封在跌停了,"北京一银行交易员称.

该位交易员并指出,欧债危机困难重重,令美元的避险价值逐渐攀升.也是看涨美元的原因.而刺激人民币上涨的因素相对偏弱,预期强势美元将延续至年底.

欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.[ID:nCN1231988]

今日人民币兑美元中间价报在6.3334元,较上一交易日的6.3349元上涨;北京时间11:33人民币兑美元即期下探至跌停为,报6.3651元,前一交易日收在6.3641元.

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3651元是今日人民币跌停价.

离岸市场上,北京时间11:36,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3800/50元,上日尾盘报6.3810元.该市场美元与境内即期价差约150个点(bp)左右.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3880/10,上日尾盘为6.3780元.

东京汇市标普将欧元区国家评级置于负面观察名单,调降包括最高评级国家德国在内的15个欧元区国家信用评级.但欧元对此反应有限,使得美元指数.DXY难以上涨.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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