〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走跌,中间价高开指导作用有限

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
* 人民币兑美元小跌,连续第五个交易日触及跌停
* 隔夜美元走势纠结,中间价小幅高开
* 市场看好强势美元至年底
路透上海12月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘下跌,盘中并为连续第五个交易日触及跌停.隔夜美元指数上涨动力受限,令中间价小幅高开,但即期汇价并不领情,在美元买盘积极涌出下,盘中多在跌停附近徘徊,受制於流动性整体成交则偏淡.
交易员表示,外汇占款近四年来首次下调,说明热钱正回流欧美.引发市场对於中国经济走势的担忧,以及人民币难以维持坚挺的预期.
"市场看涨美元,5,6个亿,7,8个亿(美金)的(卖)盘子砸下来,市场连动都不动,看!刚又封在跌停了,"北京一银行交易员称.
该位交易员并指出,欧债危机困难重重,令美元的避险价值逐渐攀升.也是看涨美元的原因.而刺激人民币上涨的因素相对偏弱,预期强势美元将延续至年底.
欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.[ID:nCN1231988]
今日人民币兑美元中间价报在6.3334元,较上一交易日的6.3349元上涨;北京时间11:33人民币兑美元即期下探至跌停为,报6.3651元,前一交易日收在6.3641元.
按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3651元是今日人民币跌停价.
离岸市场上,北京时间11:36,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3800/50元,上日尾盘报6.3810元.该市场美元与境内即期价差约150个点(bp)左右.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3880/10,上日尾盘为6.3780元.
东京汇市标普将欧元区国家评级置于负面观察名单,调降包括最高评级国家德国在内的15个欧元区国家信用评级.但欧元对此反应有限,使得美元指数.DXY难以上涨.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过