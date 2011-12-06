版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 12:08 BJT

〔中国新债〕贵州开磷集团下周二将发行4亿元中期票据,期限五年

路透上海12月6日电---中国贵州开磷(集团)有限责任公司周二公告称,将於下周二(13日)
簿记建档发行4亿元人民币中期票据,期限为五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 贵州开磷集团   4         4       5  12/13簿记建档  浦发银行      AA        12/15      12/16
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐