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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 12:33 BJT

〔全球金市〕美国期金跌1%,标普警告可能下调欧元区多国评级

路透新加坡12月6日电---美国期金GCcv1周二下跌1%至每盎司1,716美元,因标普警告可能下调欧元区多国评级.

现货金XAU=一度下跌0.6%至每盎司1,711.79美元.0420GMT,报1,712.48美元.(完)

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