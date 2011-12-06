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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 12:56 BJT

〔东京汇市〕欧元受标普降评警告打压下滑,澳洲央行降息後澳元走低

* 欧元走疲,此前标准普尔警告可能调降欧元区国家评级

* 欧盟领导人化解欧债危机面临更大压力

* 澳元下滑,因澳洲央行降息25个基点

* 市场关注周四欧洲央行会议

路透东京12月6日电---欧元周二下滑,此前标准普尔称,如果欧洲领导人未能在本周稍晚举行的峰会上就化解欧债危机采取果断行动,可能调降15个欧元区国家的信用评级.[ID:nCN1263748]

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