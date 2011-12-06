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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 13:34 BJT

《企业看点》--12月6日财务活动报导摘要

路透班加罗尔12月6日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周二报导,Intermediate Capital Group(ICP.L)拟出售全球最大专利管理集团之一的CPA Global,而在两年前刚刚将CPA Global收入囊中.[ID:nL5E7N600Z]

* 金融时报周二报导称,伦敦证券交易所(LSE.L)和俄罗斯两大证交所Micex和RTS,正寻求与哈萨克斯坦证交所建立战略夥伴关系.[ID:nL5E7N600O]

* 越南国有新闻网站援引越南央行总裁称,越南南部三家小规模银行因面临流动性紧缩,将合并组建为一家较大规模银行,此乃越南银行业重组的首个举动.[ID:nL3E7N60DJ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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