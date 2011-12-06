《热点透视》意大利前途难料,命运仍掌握在欧洲央行与德法两国手中

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon/Neil Unmack; 编译 艾茂林

路透伦敦12月5日电---意大利前途依然未卜,命运掌握在欧洲央行(ECB)、德国总理梅克尔和法国总统萨科齐的手中.

新任总理蒙堤拿出的整改计划,包含一些相当不错、意大利在数年前就该实施的改革措施.其中养老金改革的意义最为重大.人们不能再像原来那样,干满所要求的工作年限後就能在满60岁时退休.新的退休年龄门槛提高到66岁--不过对女性有六年的过渡期.

前任总理贝鲁斯柯尼在2008年大选最後阶段不负责任取消的房产税,也将重新开始徵收.蒙堤还计划打击意大利普遍存在的偷漏税现象,并对奢侈品徵税.对私人直升机的新增税项提醒我们,意大利这个国家的确很有钱.

新上台的专家型政府班子还着手解放市场,打击反竞争行为和开放药店等服务行业.真正富有争议的一项措施是关於放宽聘用和解聘员工的限制,这项措施需同工会进行磋商,故推迟出台.不过蒙堤政府仍然大受欢迎.只要他行动迅速,计划应能顺利推行.

蒙堤并未提议徵收一次性的财富税,部分人一直推崇这项税赋,认为这是将债务/国内生产总值(GDP)比率从120%拉低至100%以下的捷径.其实他是想循序渐进:让债务再上升一年--2012年GDP收缩0.4-0.5%而财政赤字与GDP之比达到1.6%--然後到2013年实现预算平衡.

蒙堤计划出炉後,意大利10年期公债收益率(殖利率)进一步跌至6.2%,但仍处於令人不安的高位.如此一来,意大利可能就非常需要欧洲央行和德法二国的支持才能将借款成本维持在低位.幸运的是,蒙堤不仅提出了好的计划,而且他本人并非贝鲁斯柯尼--那麽他很可能如愿以偿.(完)