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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 13:11 BJT

〔澳新汇市〕澳元下跌,此前澳洲央行下调利率

路透惠灵顿/悉尼12月6日电---澳元周二下跌,此前澳洲央行(RBA)连续第二个月下调利率,因国内通胀率下降,而且欧债危机拖累全球经济成长.

澳元AUD=D4跌至1.0180美元,盘中一度触及低位1.0169美元,此前澳洲央行下调利率25个基点至4.25%,澳元纽约尾盘报1.0279美元.

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