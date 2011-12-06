〔钢铁产业〕印度Mormugao港11月铁矿石发货较上月好转--消息

企业并购：百利得(KSS)获选为日本高田重整案最后候选投资方--消息
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。
路透孟买12月6日电---一名消息人士周二表示,印度最大的铁矿石出口港--Mormugao港11月铁矿石发货量下降6%至319万吨,但较10月下降25%有所好转.
始於4月的本财年头八个月铁矿石出口下降13.9%,至1,790万吨.
印度最大的铁矿石出口商--SESA Goa SESA.NS发货404,115吨铁矿石到中国,後者为印度铁矿石的最大进口国.
位於印度西部果阿邦的Mormugao港是全球第三大铁矿石出口港.(完)
--编译 许娜;审校 龚芳
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