〔钢铁产业〕印度Mormugao港11月铁矿石发货较上月好转--消息

路透孟买12月6日电---一名消息人士周二表示,印度最大的铁矿石出口港--Mormugao港11月铁矿石发货量下降6%至319万吨,但较10月下降25%有所好转.

始於4月的本财年头八个月铁矿石出口下降13.9%,至1,790万吨.

印度最大的铁矿石出口商--SESA Goa SESA.NS发货404,115吨铁矿石到中国,後者为印度铁矿石的最大进口国.

位於印度西部果阿邦的Mormugao港是全球第三大铁矿石出口港.(完)