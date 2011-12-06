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债券 | 2011年 12月 6日 星期二 13:56 BJT

〔中国新债〕北大荒周五将发行13亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月6日电---中国黑龙江北大荒农业股份有限公司(600598.SS)周二公告称,将於
周五(9日)簿记建档发行13亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
   北大荒       13       13       12  12/9簿记建档   建设银行     AA         12/12      12/13
 (600598.SS)                                         南京银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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