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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 14:02 BJT

〔中国新债〕华侨城集团将於下周二发行14亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月6日电---中国华侨城集团公司周二公告称,将於下周二(13日)簿记建档发行14亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 华侨城集团    14       14       12  12/13簿记建档  建设银行      AAA       12/14      12/15
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 曾祥进

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