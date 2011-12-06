修正:〔全球金市〕金价下跌,因标普警告可能调降欧元区多国评级

(更正:因译文有误,内文第一段改为"周二",非"周一")
* 欧洲关键事件即将揭幕且临近年底,市场清淡
* 澳洲降息至19个月最低
路透新加坡12月6日电---美国期金价格周二下跌1%,追随现货金价格走低,因市场担心标准普尔可能调降欧元区多国评级.
与此同时,法国与德国领导人周一达成一项与修改欧盟条约有关的总体计划,以强化欧元区财政纪律.而一家评级机构亦施压,要求迅速解决欧债危机. [ID:nCN1263960]
欧债危机已经持续达两年之久,若没有迅速干预行动,不仅将使拥有17个成员国的欧元集团面临分裂的危险,也会危及全球经济.
澳洲央行周二调降指标利率25个基点至4.25%,因国内通胀回落允许其采取政策防范席卷欧洲的债务危机.[ID:nCN1189162]
交易员表示,降息基本上为市场所预期,目前市场上的主要担忧是近期市场动荡引发的信贷紧缩.
0545GMT,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,710.39美元,扩大上日1.4%的跌幅.现货金在1,726.30美元附近的100日移动均线下方交投,其上日跌破该水准.
美国期金GCcv1跌1.1%,报1,714.80美元.
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一黄金持仓量较上周五持平,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量下降0.04%.[ID:nCN1264358]
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1710.39 -11.10 -0.64 20.50
现货银 31.85 -0.17 -0.53 3.21
现货铂金 1506.99 -9.50 -0.63 -14.74
现货钯金 630.75 0.53 +0.08 -21.11
TOCOM期金 4282.00 -99.00 -2.26 14.83 66135
TOCOM铂金期货 3792.00 -103.00 -2.64 -19.25 12939
TOCOM期银 78.80 -2.50 -3.08 -2.72 287
TOCOM钯金期货 1580.00 -41.00 -2.53 -24.65 247
COMEX期金 1714.80 -19.70 -1.14 20.64 14635
COMEX期银 31.95 -0.43 -1.32 3.25 1859
汇率
欧元/美元 1.3367
美元/日圆 77.76
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 程琳/李春喜;审校 白云/程琳
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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]