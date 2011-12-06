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货币新闻 | 2011年 12月 6日 星期二 14:38 BJT

〔韩国个股〕三星电子称寻求在中国开设NAND晶片工厂

路透首尔12月6日电---韩国三星电子(005930.KS)周二表示,将寻求磋商在中国开办晶片(芯片)工厂,目标是2013年投入运营.三星电子是全球第一大记忆体晶片生产商.

该公司在一份监管文件中称,上述工厂将采用20纳米技术,生产用於移动设备的NAND快闪记忆体(闪存)晶片.

"我们已向韩国政府提交在海外建设生产线的申请."三星电子表示.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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