现代礼仪：会议中请勿使用手机

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月5日电---据近期一项调查，智能手机、笔记本电脑和平板电脑使员工工作更高效，也方便相互联系，但同时也会在工作场所和会议期间引起不必要的麻烦。

英特尔（Intel）委托Ipsos对美国224位人力资源经理进行的调查显示，42%的受访者接到过有关员工在工作中使用移动设备的抱怨。

近80%的受访者称，他们认为这样的设备阻碍生产力；85%的受访者表示，企业应建立工作场所移动设备使用指南。

礼仪专家安娜·波斯特（Anna Post）称：“许多礼仪问题归结于，你选择如何去做、如何去说和如何去应用。”

调查显示，最违反礼仪的行为是，会议或演讲中手机铃声突然响起、以及员工查收邮件或上网。

波斯特称：“即使仅查收与讨论话题无关的邮件，也让人生厌。”波斯特是艾米莉·波斯特（Emily Post）的玄孙女，也是艾米莉·波斯特《礼仪》一书第18版的作者。

她与许多人力资源经理一样，也认为企业建立相关指南，有助於减少由不当使用移动设备引发的麻烦。

她还称，在开会时，人们应该被要求关掉相关设备，并最小化笔记本电脑中与会议无关的窗口。

“你需要为自己负责，主动做这些事情。如果管理层能制定相关政策，那就更好，”她说。（完）