〔中国新股〕新华保险A股预计於下周五上市,H股下周四上市--高层

路透上海12月6日电---正在进行A+H首次公开发行(IPO)的新华人寿保险股份有限公司高层周二透露,公司A股将会在下周五(16日)上市,H股会在下周四(15日)上市.

公司总裁兼执行董事何志光在网上路演会上指出,目前H股和A股定价区间是相同的,H股按汇率调整後与A股相同,均为23-28元人民币.A股价格和H股最终价格的确定分别通过两个市场累计投标询价,簿记建档确定,可能会略有不同.

新华保险香港IPO招股价区间为每股28.2-34.33港元,拟发售3.5842亿股H股,集资101-123亿港元.其A股发行价区间为每股23-28元,至多将募资44.4亿元人民币.[ID:nCN1253278](完)