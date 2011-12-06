〔欧洲评级〕标普的警告"有严重夸大与不公之嫌"--欧元集团主席贾克

路透柏林12月6日电---欧元集团主席贾克周二向德国广播电台表示,标普的评级警告"有严重夸大与不公平之嫌".此前,标准普尔警告称,如果欧盟领导人在本周峰会上不能就如何解决债务危机达成协议,其可能史无前例地调降欧元区多个国家的信用评级.[ID:nL5E7N542W]

"我并未因标普此举而感到不安,但我感到惊讶,因为近日已采取一些应对危机的重大举措,例如意大利和爱尔兰的节支计划,"他向Deutschlandfunk称.(完)