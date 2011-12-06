〔欧洲金融〕德国必须保证将竭尽所能维护欧元区稳定-欧盟执委会主席

路透柏林12月6日电---欧盟执委会主席巴罗索呼吁德国向夥伴国们保证,将竭尽全力维护欧元区稳定,并称本周欧盟峰会或将成为能否赢回市场信任的转折点.

巴罗索接受德国世界报采访时称,欧元区共同债券只是保障欧元区稳定性和流动性的中长期办法.该专访於周二发表.

巴罗索称:"我知道德国赞成加大合作力度、更严格的纪律以及更综合的危机解决方案...但同时,德国应当向夥伴国保证自己将竭尽所能确保欧元区稳定..."

当被问到本周欧盟峰会最重要的是要做出哪些决定时,巴罗索称,简化一国从永久性抒困基金得到救助的过程,以及向民间投资者传递明确信号:希腊债务减计不会在其它国家重演.

他认为,一国可否接受永久抒困基金的救援,不应由全体成员国决定,而应由符合条件的大多数成员国来决定.

当被问到修订欧盟条约以实现更大程度预算纪律的可能性时,巴罗索答道,某些修改可能会被迅速地推进通过.

他说道:"我认为根据条约修订的形式,四五个月是比较现实的时间框架."(完)