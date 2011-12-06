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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 14:44 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌逾1%,因标普对欧洲国家评级发出警告(更新版)

(新增更多细节)

路透东京12月6日电---日本股市日经指数周二收跌,结束三日连涨,此前评级机构标准普尔的警告令市场担心,该机构可能下调享有最高评级的欧洲国家的主权信用评级.

奥林巴斯(7733.T)股价一度跳涨15%.该公司即将公布有关会计丑闻的调查结果,投资人押注不会有新的负面意外爆出而导致摘牌可能.收市後公布的调查结果显示,未发现该公司涉及有组织的犯罪.

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