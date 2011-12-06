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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 14:52 BJT

《外汇动态》澳元可能会显示出韧性--巴克莱资本

0624GMT--巴克莱资本驻新加坡外汇分析师Hamish Pepper称,澳洲央行在两个月来二度降息後,澳元或将在一个月时间内跌至0.97美元,但接下来其可能显示出韧性.

其称,2012年澳洲央行或再次下调利率,这取决於欧洲情势发展,不过即便如此澳元收益率也可能较多数10国集团(G10)货币有明显优势,另外澳洲AAA主权评级也是一支撑因素."你能发现为什麽人们希望持有澳元的原因."

另外,Pepper表示,中国可能在2012年进一步放松银根来支撑经济.其还补充道,巴克莱资本预计澳元三个月後将达至0.98美元,六个月後将达至1.01美元.

澳元最新报1.0191美元,下跌0.7%.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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