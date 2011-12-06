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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 15:24 BJT

〔路透基点〕中国江苏宜兴万达广场签署10亿元人民币贷款协议--RLPC

路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,大连万达商业地产股份有限公司为江苏宜兴万达广场项目所筹办的10亿元人民币(1.58亿美元)三年期定期贷款案,已在11月中旬签订.

中国农业银行江苏分行担任委托主办行,承贷5亿元人民币.中国银行江苏分行为联合主办行,承贷4亿元人民币.浙江稠州商业银行及浙商银行为一般参贷行,分别承贷6,000万元及4,000万元人民币。

本期贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.一年的贷款宽限期过後,以不等额方式偿还.

据当地媒体报导,宜兴万达广场项目总成本为35亿元人民币.

大连万达商业地产网站公布,该公司是大连万达集团的旗舰地产开发商,在中国各地运营33家万达广场,并筹划在2012年扩增至70家.

大连万达商业地产目前正寻求为惠山万达广场项目筹办9亿元人民币的三年期贷款案,惠山万达广场位於江苏无锡,是一座建筑面积36万平方米的商业/住宅综合体.

广州银行、浙商银行、浙江稠州商业银行已加入联贷.牵头行为中国银行江苏分行.

该公司在第二季共募集资金59.4亿元人民币,用於五个省份的五个万达广场项目.(完)

--编译 肖群英; 审校 王洋

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