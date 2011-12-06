〔路透基点〕中国江苏宜兴万达广场签署10亿元人民币贷款协议--RLPC

****主要国家经济指标预测--2月6日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
路透香港12月6日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,大连万达商业地产股份有限公司为江苏宜兴万达广场项目所筹办的10亿元人民币(1.58亿美元)三年期定期贷款案,已在11月中旬签订.
中国农业银行江苏分行担任委托主办行,承贷5亿元人民币.中国银行江苏分行为联合主办行,承贷4亿元人民币.浙江稠州商业银行及浙商银行为一般参贷行,分别承贷6,000万元及4,000万元人民币。
本期贷款利率为中国人民银行基准利率的105%.一年的贷款宽限期过後,以不等额方式偿还.
据当地媒体报导,宜兴万达广场项目总成本为35亿元人民币.
大连万达商业地产网站公布,该公司是大连万达集团的旗舰地产开发商,在中国各地运营33家万达广场,并筹划在2012年扩增至70家.
大连万达商业地产目前正寻求为惠山万达广场项目筹办9亿元人民币的三年期贷款案,惠山万达广场位於江苏无锡,是一座建筑面积36万平方米的商业/住宅综合体.
广州银行、浙商银行、浙江稠州商业银行已加入联贷.牵头行为中国银行江苏分行.
该公司在第二季共募集资金59.4亿元人民币,用於五个省份的五个万达广场项目.(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 +0.9% -0.1% 0145 中国财新服务业PMI 1月 -- 53.4 0700 德国工业订单(较前月)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 盈余12,945 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 --
* 旧金山联储总裁威廉姆斯对通胀和加息发表鹰派言论 * 薪资增长温和，缓解通胀忧虑 * 财政部下周将标售620亿美元新债 路透纽约2月3日 - 美国公债收益率差周五走宽至一个半月来最宽水 准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最 大增幅。 但平均时薪仅微升3美分或0.1%，12月平均时薪增幅被下修。 “投资者的失望情绪主要是集中在有可能会促使美联储升息的通胀压 力上，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至120个基点，为1 2月14日来最宽水准。 对升息反应很敏感的五年期公债受非农就业报告支撑，而长期公债面 临下周新债标售的压力。 美国财政部下周将标售总计620亿美元三年期，10年期和30年期新债 。 不过