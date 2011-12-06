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亚洲 | 2011年 12月 6日 星期二 14:57 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向109美元,因标普警告打击债务危机解决希望

路透新加坡12月6日电---布兰特原油周二跌向每桶109美元,因评级机构标准普尔调降欧元区国家评级的警告,打击了该地区债务危机出现具体解决措施的希望.

标普的警告也盖过石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗与西方紧张关系的影响,该紧张关系可能导致这个全球第五大石油出口国的原油供应中断.

0627GMT,布兰特原油期货LCOc1跌0.31美元至每桶109.50美元,周一结算价跌0.13美元.路透数据显示,布兰特原油在五个交易日内有四个交易日下跌.

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